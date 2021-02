Prévisions météo: un avant-goût de printemps durant tout le week-end

Ce samedi, après la dissipation d'éventuels nuages bas locaux, le temps sera assez ensoleillé avec des nuages élevés. Les maxima, particulièrement doux, seront compris entre 11 et 16 degrés sous un vent modéré, parfois assez fort à la côte, de secteur sud. En soirée de samedi et la nuit de samedi à dimanche, le ciel sera peu nuageux à serein. Les minima oscilleront entre 1 degré dans certaines vallées ardennaises et 9 degrés à la Côte.

Dimanche, le temps sera sec et souvent ensoleillé. Toutefois, des champs de nuages d'altitude masqueront parfois le soleil, essentiellement sur l'ouest du pays. Il fera toujours très doux avec des maxima de 12 à 15 degrés en Ardenne, et de 15 à 17 degrés ailleurs.

Lundi, le temps restera sec et généralement ensoleillé avec quelques voiles d'altitude. En fin de journée et la nuit suivante, nous prévoyons un peu plus de champs nuageux à partir de l'ouest. La douceur persistera avec des maxima de 12 à 15 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 15 à localement 17 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, d'abord de secteur sud, virant ensuite graduellement au secteur sud à sud-ouest.

Mardi, les champs nuageux devraient être temporairement plus nombreux mais le temps restera généralement sec et très doux avec des maxima de 13 à 16 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest; en soirée, il reviendra au secteur sud et faiblira progressivement.

Mercredi, le temps sera ensoleillé et particulièrement doux pour la saison, avec des maxima de 13 ou 14 degrés en Hautes-Fagnes à 18, voire 19 degrés, en plaine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.

Jeudi, quelques champs nuageux pourraient atteindre nos régions mais le temps devrait rester globalement ensoleillé et encore doux avec des maxima de 14 à 17 degrés. Le vent, d'abord faible à modéré de sud à sud-ouest, deviendra faible de direction variable.