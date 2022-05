Prévisions météo: un beau dimanche avant une semaine plus fraîche

Cet après-midi, le temps sera généralement sec avec des éclaircies, des champs nuageux d'altitude et, dans l'intérieur des terres, aussi des cumulus. Une ondée sera possible, surtout dans le nord du pays. Les maxima, plus frais, se situeront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 20 ou 21 degrés en plaine. Le vent modéré de secteur ouest faiblira en fin de journée.

Ce soir

Ce soir, les éclaircies s'élargiront. Cette nuit, quelques voiles d'altitude arriveront par le sud. Au fil des heures, de la brume ou l'un ou l'autre banc de nuages bas pourrait se former par endroits. Les minima varieront de 3 degrés dans certaines vallées ardennaises à 11 degrés à Bruxelles, sous un vent faible sans direction précise.

Dimanche

Demain, la journée sera assez ensoleillée malgré les fréquents voiles d'altitude et quelques cumulus. Dans le sud du pays, les nuages pourraient devenir plus nombreux en cours d'après-midi mais le temps devrait rester sec. Les températures atteindront des valeurs de 19 degrés à la côte ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne à 24 degrés en plaine. Le vent sera faible et variable. Au littoral, une brise de mer modérée s'établira l'après-midi.

Durant la nuit de dimanche à lundi, les nuages reprendront le dessus depuis le sud et quelques averses isolées pourraient déjà se produire. Les minima seront compris entre 10 et 14 degrés, sous un vent faible à parfois modéré qui s'orientera au secteur est à sud-est.

Lundi

Lundi, le temps sera variable avec des averses localement intenses et potentiellement orageuses, principalement dans l'est du pays. Les maxima se situeront entre 17 degrés en bord de mer et 23 à 24 degrés dans l'est. Le vent sera généralement faible à parfois modéré de direction variable, s'orientant entre l'ouest et le sud-ouest en soirée.

Mardi

Mardi, la nébulosité sera variable et quelques averses se développeront en cours de journée. Au littoral, les averses seront déjà présentes en matinée mais le temps deviendra ensoleillé l'après-midi. Il fera plus frais avec des maxima de 14 degrés en Hautes Fagnes à 17 ou 18 degrés en Campine. Le vent sera modéré, à la mer assez fort, d'ouest à sud-ouest.

Mercredi

Mercredi, le ciel sera à nouveau partiellement nuageux mais avec seulement le risque d'une averse isolée. Les maxima, un peu frais, oscilleront entre 12 et 17 degrés sous un vent sensible d'ouest à sud-ouest.