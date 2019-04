Prudence: possibles orages dimanche en fin de journée

Un temps assez doux et généralement sec est au programme de la journée de samedi, avec un ciel partiellement nuageux laissant davantage de place au soleil sur le sud du pays, selon les dernières prévisions de l'IRM. Les maxima atteindront 13 à 15 degrés en Ardenne et à la côte, 15 à 17 degrés ailleurs. Le vent d'est sera faible à parfois modéré, et une brise de nord-est se lèvera dans l'après-midi au littoral. Durant la nuit, le mercure descendra jusqu'à 5-8 degrés, avec un vent de nord, nord-est, toujours faible à modéré en fonction des régions. En fin de nuit, le ciel pourrait être perturbé par quelques averses. Une météo toujours douce (maxima jusqu'à 19 degrés) mais plus instable est attendue pour dimanche, avec quelques averses et une alternance de nuages et d'éclaircies.

Dimanche, quelques précipitations isolées sont possibles sur le sud-ouest du pays en matinée. L'après-midi, la nébulosité variable sera de mise partout. Des averses locales apparaitront en fin d'après-midi, avec parfois de l'orage, surtout sur la moitié sud-ouest. Des maxima entre 13 degrés à la côte et 18 ou 19 degrés dans le centre et en Campine sont prévus. Le vent sera faible à parfois modéré d'est à nord-est ou de direction variable. A la mer, il sera modéré de secteur nord.