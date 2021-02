Prévisions météo: un beau soleil pendant encore quelques jours

La journée de dimanche débutera sous les nuages en de nombreux endroits, et dans le brouillard localement. Au fil de la journée, les nuages se dissiperont et laisseront place à de larges éclaircies. Sur l'ouest et le nord du pays, la nébulosité pourrait persister jusqu'en fin d'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera 6 ou 7 degrés en Haute Belgique et en bord de mer à localement 11 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré et soufflera de direction est à nord-est.



Ce dimanche soir, le temps sera temporairement serein à peu nuageux sur toutes les régions. Dans le courant de la nuit, des nuages bas devraient à nouveau se former avec de la brume voire du brouillard et ce, essentiellement en Basse et Moyenne Belgique. En Ardenne et en Lorraine belge, le ciel restera serein. Les minima seront généralement compris entre -2 et 2 degrés. Dans certaines vallées ardennaises, on pourra toutefois relever des températures jusqu'à -6 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est.

Lundi, le temps sera sec et ensoleillé après la dissipation de la grisaille matinale. Les températures oscilleront entre 9 et 13 degrés.

Mardi, le soleil sera encore généreux et le mercure grimpera jusqu'à 15 degrés. Le temps deviendra plus nuageux en seconde partie de semaine, avec un net rafraîchissement et des précipitations.

Mercredi, la journée débutera avec du soleil. En cours de journée, davantage de nuages aborderont le pays depuis le sud-ouest. Ils pourront donner lieu à une averse en fin de journée ou en soirée. Les maxima seront compris entre 11 et 15 degrés sous un vent faible de sud à sud-ouest.

Jeudi, le temps deviendra progressivement très nuageux puisqu'une perturbation pluvieuse traversera notre pays à partir du nord-ouest. Elle sera accompagnée d'une masse d'air plus frais menant à des maxima ne dépassant plus 5 à 10 degrés. Le vent deviendra modéré de secteur nord.

Vendredi, la nébulosité sera généralement abondante avec quelques ondées par endroits qui pourront adopter un caractère hivernal en Ardenne. Les maxima oscilleront entre 1 et 6 degrés sous un vent faible à modéré de nord ou nord-nord-est.