Prévisions météo: un beau week-end en perspective

Ce matin, le temps sera peu nuageux en de nombreux endroits avec risque d'un banc de brouillard dans les vallées ardennaises. En cours de journée, des éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes; au littoral, il fera souvent ensoleillé cet après-midi. Quelques petites averses pourront encore se développer, mais dans la plupart des régions le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Hautes Fagnes, 18 degrés à la côte et 20 à 21 degrés dans le centre. Le vent sera d'abord faible de directions variées, puis modéré de secteur nord-ouest.

Ce soir, nous prévoyons un temps généralement peu nuageux sur l'ouest du pays. Sur l'est par contre, le ciel sera partiellement nuageux avec encore le risque de quelques petites averses localisées. La nuit prochaine, il fera sec avec souvent de larges éclaircies et quelques champs de nuages. De la brume ou un banc de brouillard pourront se former par endroits. Les minima varieront entre 5 et 11 degrés. Le vent faible de secteur nord s'orientera au secteur nord-est ou deviendra variable au littoral.

Dimanche, le ciel sera d'abord ensoleillé. Dans le courant de la journée, le temps deviendra partiellement nuageux. Il fera sec avec des maxima entre 18 et 22 degrés. Vent faible à parfois modéré de direction variable ou de secteur nord-est.

Lundi, le temps restera sec et assez ensoleillé. Dans le courant de la journée, il y aura formation de nuages cumuliformes et davantage de nuages élevés. Les maxima se situeront entre 19 et 24 degrés sous un vent faible de direction variable ou de secteur nord.

Mardi, nous prévoyons une nébulosité abondante avec des périodes de pluie ou d'averses à partir de l'ouest. Les maxima se situeront entre 17 et 21 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest.

Mercredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec parfois des averses. Il fera assez frais pour la saison avec des maxima entre 15 et 18 degrés. Le vent sera modéré de nord-ouest.

Jeudi, nous prévoyons une alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec encore le risque d'une averse locale. Il fera plus doux avec des maxima entre 17 et 22 degrés.

Vendredi, le temps restera sec avec parfois des éclaircies. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés.