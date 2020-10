Prévisions météo: un ciel incertain durant tout le week-end

Le ciel sera partiellement à très nuageux ce matin. Progressivement davantage d'éclaircies se développeront mais dans l'après­ midi, la nébulosité redeviendra plus abondante sur la façade ouest du pays avec arrivée des premières pluies en fin d'après­-midi dans ces régions. Les températures atteindront 12°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 16°C en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud.



Demain, le temps sera d'abord encore couvert et pluvieux dans la plupart des régions. Dans le courant de l'après­-midi, il pourrait faire un peu plus sec depuis l'ouest, mais une averse restera possible. Les températures seront très douces avec des maxima de 13 à 18°C. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud­-ouest. Lundi, le ciel sera d'abord encore très nuageux et le temps doux avec, par moments, quelques faibles pluies. En cours d'après­ midi, une zone de pluie gagnera le pays depuis le littoral. Les températures atteindront alors des valeurs de 15 à 20°C. Le vent sera généralement assez fort de sud­ ouest, virant à l'ouest.

Lundi, le ciel sera d'abord encore très nuageux et le temps doux avec, par moments, quelques faibles pluies. En cours d'après-midi, une zone de pluie gagnera le pays depuis le littoral. Les températures atteindront alors des valeurs de 15 à 20 degrés. Le vent sera généralement assez fort de sud-ouest, virant à l'ouest.

Mardi, des éclaircies parfois larges alterneront avec des champs nuageux. On notera toutefois un risque de quelques averses, surtout dans la région littorale alors qu'il fera plus sec ailleurs. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima de 8 à 12 degrés. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur sud-ouest à ouest.

Mercredi, le temps devrait rester sec dans la plupart des régions sous un ciel changeant. Quelques averses resteront possibles au littoral. Les températures ne dépasseront plus les 7 degrés en Hautes-Fagnes et 10 ou 11 degrés dans le centre du pays. Le vent sera généralement faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Jeudi, le temps sera sec avec de larges éclaircies. A l'aube, on prévoit toutefois de faibles gelées au sol en beaucoup d'endroits. En journée, les températures remonteront vers des valeurs de 7 à 11 degrés. Il y aura peu de vent.

COVID 19: où en est l'épidémie ce samedi 31 octobre?

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: voici les nouvelles mesures