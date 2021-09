Prévisions météo: un conseil, pensez à votre parapluie

Ce mercredi matin, le ciel sera très nuageux avec des averses sur l'est, le sud-est et le centre du pays. Ailleurs, le temps sera plus calme et plus sec. L'après-midi, davantage d'éclaircies de développeront de l'ouest au centre du pays. Mais surtout en Ardenne, le risque d'averses éventuellement orageuses se maintiendra. Les maxima oscilleront entre 19 et 22 degrés, sous un vent modéré s'orientant au nord-ouest.

Jeudi matin, des éclaircies seront possibles et le temps sera généralement sec. En cours de journée, davantage de nuages se développeront mais le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront entre 15 ou 16 degrés en Ardenne et 20 ou 21 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur nord-ouest.

Vendredi, le temps restera sec avec, par endroits, des brumes, brouillards et nuages bas matinaux. Ensuite, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima varieront de 17 à 22 degrés, sous un vent plutôt faible de secteur sud-sud-ouest.

Samedi, le temps pourrait être pratiquement sec avec des passages nuageux et des éclaircies. Le risque de précipitations sera plus important sur les régions proches de la France. Maxima de 18 à 22 degrés. Vent faible de sud-est ou de directions variées.

Dimanche, la nébulosité augmentera avec un risque d'averses plus répandu depuis la France. Maxima de 16 à 21 degrés.