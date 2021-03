Prévisions météo: un conseil, profitez de ce début de semaine

Lundi à l'aube, des brumes, nuages bas et bancs de brouillard pourront traîner en Basse et Moyenne Belgique. Ensuite, le soleil se répandra assez rapidement sur la plupart des régions, excepté dans le nord et le nord-ouest où la grisaille pourra s'accrocher un peu plus longtemps. Les maxima seront compris entre 9 et 14 degrés sous un vent modéré de secteur est à nord-est.