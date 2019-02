Prévisions météo: un court répit ce mardi avant le retour de la pluie

Ce mardi, des champs nuageux alterneront avec des éclaircies sous un temps souvent sec. Il fera plus doux que les jours précédents avec des maxima compris entre 1 et 8 degrés sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest, rapporte l'IRM.

Au vu des faibles températures et des précipitations locales attendues, l'IRM avait appelé à la prudence sur les routes du pays. Des plaques de glace pourraient en effet se former par endroits. Un avertissement jaune aux conditions glissantes a d'ailleurs été lancé sur l'ensemble du territoire à l'exception de la Côte, à partir de lundi 11h jusque mardi 10h.



Dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel deviendra très nuageux progressivement. Les précipitations se limiteront en grande partie à la région côtière et à la partie nord-ouest du pays et tomberont sous forme de légères pluies. Les minima seront atteints en soirée et seront compris entre -3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et +6 degrés à la mer. Le vent de sud à sud-ouest se renforcera à

nouveau pour devenir modéré.

Mercredi, le ciel sera très nuageux à couvert avec en de nombreux endroits de légères pluies ou bruines. Dans le nord-ouest du pays, les précipitations seront parfois intenses. Maxima entre 3 et 8 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et proches de 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud.

Jeudi dans la matinée, le ciel sera très nuageux en de nombreux endroits avec de de la pluie. Ensuite, il s'en suivra des éclaircies et des averses à partir de l'ouest. Maxima autour de 9 ou 10 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h.



Vendredi, temps généralement nuageux avec un peu de pluie. Maxima proches de 9 degrés sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest.



Samedi, le temps deviendra très nuageux avec de la pluie et assez bien de vent. Maxima de l'ordre de 10 ou 11 degrés.



Dimanche, nébulosité variable avec risque de pluie. Maxima proches de 10 degrés dans le centre du pays.



Lundi, encore un risque d'averses sous des maxima de 8 degrés.