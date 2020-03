Prévisions météo: un début de week-end sous le soleil

La journée de samedi débutera avec un temps sec et des périodes ensoleillées sur la plupart des régions, excepté en Ardenne où la grisaille et les nuages seront plus tenaces, selon les prévisions de l'IRM. En cours de journée, des nuages se développeront et, à une ondée locale près, le temps sera généralement sec. Les maxima seront compris entre 4 et 10 degrés sous un vent faible à modéré de secteur ouest à sud-ouest, devenant modéré de sud-ouest l'après-midi.



Ce soir et cette nuit, la nébulosité augmentera progressivement avec un risque de quelques gouttes sur l'ouest en fin de nuit. Les minima afficheront 1 ou 2 degrés sur les hauteurs ardennaises et 7 ou 8 degrés sur l'ouest. Le vent s'orientera au sud ou au sud-ouest et se renforcera pour devenir modéré à assez fort dans l'intérieur du pays et assez fort à la mer. En fin de nuit, les rafales pourront atteindre 50 km/h.

Durant les premières heures de la matinée de ce dimanche, le temps pourrait encore être sec avec quelques éclaircies sur l'est du pays, alors qu'une zone de pluie abordera déjà l'ouest. Ensuite, la perturbation progressera vers l'est; les périodes de pluie toucheront alors la majeure partie du territoire. En fin d'après-midi, le ciel deviendra plus changeant sur l'ouest, avec parfois des éclaircies. Les maxima seront compris entre 6 et 8 degrés en Ardenne, et entre 8 et 11 degrés ailleurs. Le vent sera généralement assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 à 70 km/h; en soirée, il diminuera un peu en intensité dans l'intérieur des terres.