Prévisions météo: un dernier week-end de vacances contrasté

Vendredi

La nébulosité sera variable à abondante, vendredi, avec des averses assez fréquentes sur l'ouest du pays et des périodes de pluie parfois durables sur le sud-est. Entre ces deux régions, les averses seront un peu moins régulières sur la partie centrale, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En toute fin de journée, l'activité des précipitations diminuera et les éclaircies s'élargiront depuis le littoral.

Il fera plus frais avec des maxima de 8°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 12°C en Flandre. Le vent faible à modéré de secteur sud s'orientera au nord-ouest l'après-midi et deviendra assez fort au littoral. Ce soir et cette nuit, une dernière averse sera encore possible dans un premier temps. Ensuite, le ciel deviendra peu nuageux, puis des bancs de nuages bas ou de brouillard se formeront par endroits, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. La nuit sera assez fraîche avec des minima de 2 à 5°C en Ardenne et de 3 à 7°C en plaine. Le vent faible de nord-ouest s'orientera progressivement au sud-ouest.

Samedi

Au matin, de larges éclaircies seront présentes en de nombreux endroits, mais en Ardenne, des nuages bas pourront localement réduire la visibilité. En cours de journée, la nébulosité augmentera sur toutes les régions. Le temps restera sec sauf à la Côte où, dans l'après-midi, on peut s'attendre à un peu de pluie ou une averse. Les maxima, de saison, oscilleront entre 7°C en Hautes-Fagnes et 12°C dans le centre. Vent faible puis modéré de sud-sud-ouest. A la Côte, il deviendra assez fort.

Dimanche

Au matin matin, nébulosité abondante et pluie seront déjà présentes sur le nord-ouest et le nord du pays alors qu’ailleurs, le temps sera généralement sec avec, sur l'est, encore quelques éclaircies. En cours de journée, la perturbation gagnera les autres régions du pays avec des pluies faibles à parfois modérées. Les maxima oscilleront entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 degrés en plaine. Le vent sera modéré à parfois assez fort, assez fort à la mer, de sud tournant au sud-sud-ouest.