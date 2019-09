Prévisions météo: un dimanche chaud avant une chute des températures

Il fera chaud ce dimanche mais le ciel sera voilé. Les nuages se feront plus nombreux en cours d'après-midi et pourront être accompagnés d'averses locales et de coups de tonnerre. Une zone de pluie gagnera ensuite tout le territoire depuis la frontière franco-belge. Le mercure grimpera encore jusqu'à 21 degrés en Ardenne et 25 ou 26 degrés dans le centre du pays. Le vent, modéré, soufflera de secteur sud à sud-est, puis sud à sud-ouest.



Il continuera de pleuvoir pendant la nuit avant le retour de quelques éclaircies depuis l'ouest. Les minima seront compris entre 11 et 15 degrés, sous un vent de sud-ouest généralement modéré. Lundi, les éclaircies chasseront la pluie et le thermomètre affichera de 15 à 21 degrés. Le temps devrait ensuite se dégrader à partir de mardi, avec des températures plus fraîches et des périodes régulières de pluie.

Ce soir et cette nuit, une zone de pluie continuera d'envahir le pays depuis la frontière française. Un temps plus sec avec des éclaircies suivra depuis l'ouest. Minima de 11 à 15 degrés. Vent de sud-ouest généralement modéré.