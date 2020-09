Prévisions météo: un dimanche de répit avant le retour de la pluie

La journée de dimanche débute sous un ciel très nuageux partout, avec de la pluie. La zone d'averses quittera néanmoins le pays pour la France dans le courant de la matinée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi, le temps sera généralement sec avec des éclaircies et des champs nuageux. Il fera plus doux, avec des maxima de 10°C en Hautes-Fagnes et 18°C sur l'ouest.



Le vent sera encore assez fort en matinée - voire tempétueux à la côte, avec des rafales jusqu'à 80km/h -, puis il deviendra modéré de secteur nord. Pour la soirée, l'IRM prévoit des éclaircies et un temps généralement sec. En cours de nuit, de la brume et quelques bancs de brouillard pourront toutefois se former. Par ailleurs, la nébulosité augmentera progressivement et quelques faibles pluies seront possibles par le nord du pays en fin de nuit. Les températures descendront vers des valeurs de 5 à 14°C et le vent deviendra faible, excepté au littoral où il se renforcera pour redevenir assez fort de nord-nord-ouest.

Lundi verra le retour des périodes de pluie, surtout dans la moitié est du pays, sous des maxima de 12 à 19°C.

Les prévisions météo pour la suite

Mardi, il y aura quelques averses entrecoupées d'éclaircies et des températures similaires. La nébulosité sera variable à parfois abondante avec quelques averses localisées. Les maxima varieront de 14 à 19 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-ouest à ouest.

Mercredi, le temps restera sec à une averse près avec quelques éclaircies. En soirée et durant la nuit de mercredi à jeudi, une nouvelle zone de pluie gagnera le pays par l'ouest. Les maxima se situeront entre 13 et 17 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest, revenant au sud.

Jeudi, le temps sera variable avec de la pluie ou des averses, éventuellement orageuses. Les maxima avoisineront les 15 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud-ouest.

Vendredi, le ciel sera très nuageux et une nouvelle zone de pluie active traversera vraisemblablement le pays d'ouest en est. Le vent sera assez fort voire fort de secteur sud. Les températures atteindront 16 degrés.

Samedi, les pluies quitteront le pays par l'est, laissant place à de larges éclaircies. Même si une averse pourrait encore se produire, le temps restera sec en beaucoup d'endroits. Les maxima seront proches de 15 degrés, sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest.