Prévisions météo: un dimanche sous le soleil, et après?

Le temps sera assez ensoleillé dimanche malgré les voiles d'altitude, avec des maxima de 19 à 23 degrés. Lundi sera ensuite une belle journée d'arrière-saison avec des maxima de 22 à 26 degrés.

Il fera assez ensoleillé ce dimanche malgré les nuages d'altitude. Les maxima seront proches 19 degrés en Hautes Fagnes et compris entre 21 et 23 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré dans le nord-ouest du pays alors qu'il restera faible dans le sud-est. Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein.

En fin de nuit, quelques nuages bas ne seront pas exclus dans l'extrême ouest. Les minima varieront entre 8 degrés dans certaines vallées ardennaises et 11 ou 12 degrés au littoral. Lundi, le pays jouira d'une belle journée d'arrière-saison avec un soleil parfois voilé par quelques nuages élevés. Les maxima seront compris entre 22 et 26 degrés, sous un vent faible à localement modéré.

Mardi, la journée débutera sous le soleil. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront. En fin de journée, une averse à caractère orageux ne sera pas complètement exclue sur l'est du pays. Il fera plutôt chaud avec des maxima de 22 degrés au littoral à 28 degrés dans l'extrême sud-est. Le vent de sud-ouest deviendra modéré dans l'intérieur des terres et assez fort à la mer.