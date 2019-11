Prévisions météo: un froid HIVERNAL débarque

Ce samedi matin, des plaques de glace et de givre pourront localement rendre les routes glissantes. Après une matinée froide et parfois brumeuse avec par endroits quelques bancs de brouillard givrant, ce samedi sera une journée calme et ensoleillée. Quelques champs de nuages élevés en provenance de la France déborderont sur notre pays en cours d'après-midi. Maxima de 3 à 8 degrés. Le vent sera d'abord faible de direction variable ou de sud à sud-est. Il s'orientera l'après-midi à l'est et deviendra parfois modéré sur la moitié sud-est du pays.