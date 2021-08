Prévisions météo: dur à croire, mais pas de pluie à l'horizon

Ce jeudi, le temps sera généralement sec et chaud. Quelques averses localisées ne sont cependant pas à exclure, prédit l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 22 degrés à la côte et 28 degrés dans les grandes villes.

Ce jeudi, la météo sera estivale ! Le retour du soleil marque enfin l’arrivée de l’été après la météo maussade de ces dernières semaines. Cependant, les éclaircies alterneront avec quelques voiles d’altitude et des nuages cumuliformes. L’Institut royal météorologique (IRM) prévoit même quelques possibles averses localisées en fin de journée, avec un risque de brume et de bancs de brouillard par endroit.

Les maxima oscilleront entre 22 degrés à la côte et 28 degrés dans les grandes villes. Le vent sera faible mais, à la mer, une faible brise s’établira dans l’après-midi. Dans la soirée et cette nuit, les minima seront compris entre 12 degrés dans les vallées ardennaises et 15 ou 16 degrés ailleurs.

Vendredi, le bon temps sera toujours présent avec des maxima compris entre 21 et 25 degrés. Le ciel sera cependant partagé entre éclaircies et périodes nuageuses. Quelques averses pourraient se développer le long des frontières avec le Luxembourg et l’Allemagne. Mais le temps restera généralement sec dans la plupart des régions.

Samedi, l’Institut royal météorologique prévoit de larges éclaircies avec localement des champs nuageux. Le temps sera sec, avec des maxima qui varieront entre 20 et 24 degrés.

Dimanche, les températures resteront estivales avec des maxima compris entre 21 et 26 degrés. Le temps sera généralement sec mais quelques précipitations ne sont cependant pas à exclure vers la fin de journée. A nouveau, le ciel sera partagé entre éclaircies et périodes nuageuses.