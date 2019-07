Prévisions météo: il faudra bien choisir votre jour ce week-end si vous comptez faire un barbecue

Selon l'IRM (Institut Royal Météorologique), il faudra bien choisir sa journée du week-end si vous comptez faire un barbecue parce que le week-end sera mi-figue, mi-raisin. Et ce sera de préférence dimanche, une journée moins perturbée que samedi.

Aujourd'hui, temps généralement nuageux avec ce matin parfois quelques faibles pluies. Dans l'après-midi des averses pourront se produire, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse où un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les températures atteindront 20 à 22 degrés en Ardenne et dans la zone littorale, et 23 à 25 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest, s'orientant ensuite entre l'ouest et le nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps redeviendra sec avec des éclaircies. Les nuages reviendront ensuite à partir du littoral et en fin de nuit le risque d'averses augmentera dans l'ouest. Les températures redescendront entre 10 et 15 degrés avec un vent faible de directions variables, puis faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

La journée de demain sera marquée par un temps variable. Durant l'avant-midi, le ciel sera déjà partiellement à très nuageux avec des averses dans le centre, le nord et l'ouest du pays, alors que de larges éclaircies seront encore possibles au sud du sillon Sambre et Meuse. L'après-midi, des averses pourront aussi se produire sur cette région; elles devraient concerner essentiellement le nord et l'est du territoire où elles pourraient prendre un caractère orageux. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés, sous un vent modéré de secteur ouest à nord-ouest.





Quid du week-end?

Samedi, le temps restera variable avec quelques averses (orageuses). Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de secteur nord. Les maxima seront voisins de 20 ou 21 degrés dans le centre.

Dimanche, l'atmosphère se stabilisera sur nos régions. Le temps deviendra alors plus calme et majoritairement sec. Le ciel sera d'abord partiellement à très nuageux mais, en cours de journée, il deviendra généralement peu nuageux, permettant alors au mercure d'atteindre des valeurs comprises entre 18 et 23 degrés.





Un début de semaine sec

Lundi, le temps sera généralement sec, sous un ciel partiellement à très nuageux. Les maxima se situeront autour de 19 degrés dans le centre.

Mardi, le temps sera également sec sur la plupart des régions, sous un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Maxima autour de 20 degrés.