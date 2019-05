Prévisions météo: un lendemain d'élection nuageux

La semaine débutera sous un ciel très nuageux lundi matin, avec de la pluie au sud du sillon Sambre et Meuse, indique l'Institut royal météorologique. Ailleurs, le temps se partagera entre éclaircies et passages nuageux mais redeviendra généralement sec. La zone de pluie s'évacuera ensuite vers l'Allemagne. Les maxima oscilleront entre 15 et 20°C. En soirée, le temps restera sec sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. La nébulosité augmentera au cours de la nuit et des averses traverseront le pays depuis le nord-ouest. Les minima s'établiront entre 7 et 11°C sous un vent faible.