Prévisions météo: un Noël ensoleillé

En ce jour de Noël, après la dissipation des brumes ou bancs de brouillards givrants locaux, le temps sera souvent ensoleillé, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 2° en Ardenne et 6° au littoral. Le vent sera faible.

En soirée et la nuit prochaine, on observera de larges éclaircies avec peu de vent. Dans la plupart des régions, la température descendra alors rapidement en dessous de 0°. Les minima seront compris entre -7° dans les vallées de Haute Ardenne et -1° dans l'ouest.

Mercredi matin, le ciel sera gris par endroits avec des nuages bas et du brouillard givrant. Après la dissipation de la grisaille éventuelle, le temps sera assez ensoleillé avec des éclaircies et des champs nuageux élevés. Les maxima oscilleront entre 2° et 6°.

Jeudi, après la dissipation de la grisaille matinale, il fera assez beau avec des éclaircies. Les maxima seront compris dans la plupart des régions entre 3° et 5°.

Vendredi commencera sous de larges éclaircies. Dans le courant de la journée, la nébulosité augmentera depuis l'ouest et quelques gouttes ne seront pas exclues. Les maxima oscilleront entre 3° et 7°.