Prévisions météo: un peu de patience, la douceur de retour dans quelques heures

Ce dimanche matin, il fera très nuageux avec de la pluie. Par la suite, il s’agira d’averses entrecoupées de quelques éclaircies. Ces averses pourront parfois être accompagnées d'orage. Les maxima se situeront entre 7 degrés sur les sommets de l'Ardenne et localement 12 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud-ouest et s'orientera progressivement au nord-ouest dans l'après-midi. A la mer, le vent sera modéré à assez fort de nord-ouest.

Ce soir, le temps deviendra progressivement sec et calme avec d'abord des éclaircies puis il s'en suivra la formation de brouillard sur de nombreuses régions. Les minima seront compris entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés à la mer. Le vent sera partout faible, d'abord le plus souvent de secteur nord puis plus tard de directions variées.

Après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera assez ensoleillé lundi avec des éclaircies et des cumulus. Dans l'après-midi, la nébulosité augmentera à partir de nord-est et en soirée, de légères pluies seront possibles sur l'est. Les maxima oscilleront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 17 degrés en plaine. Le vent sera d'abord faible de directions variables et plus tard parfois modéré de nord à nord-est.

Mardi, temps sec avec des passages nuageux. Les éclaircies devraient se montrer plus généreuses l'après-midi et en soirée. Maxima de 12 à 17 degrés.

Mercredi, temps généralement sec avec des nuages et des éclaircies. Maxima de 12 à 17 degrés.

Jeudi, temps plus variable et un peu plus frais avec quelques averses. Maxima de 9 à 14 degrés.

Vendredi, temps partiellement à très nuageux avec un risque de pluie ou d'averses. Maxima de 13 ou 14 degrés.