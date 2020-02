Un peu de répit en début de week-end avant l'arrivée de vents violents: "entre 60 et 90km/h surtout dans le sud du pays"

Les vents pourraient être encore localement forts ce week-end avec des rafales atteignant les 75 km/h, voire les 90 ce dimanche. Après cette nuit, quelques dégâts sont déjà à constater : des dizaines de sorties pour les pompiers wallons pour des branches arrachées, des arbres tombés à tronçonner, quelques câbles électriques au sol. Du côté de Charleroi, des objets menaçaient de tomber sur la voie publique. Dans le Luxembourg, les pompiers ont centré leurs interventions sur Durbuy et Erezée. À Namur, quelques avaloirs bouchés ont nécessité l'intervention des pompiers. Pas d’impact en revanche du côté de la Wallonie Picarde, Huy et La Louvière.

La situation pour les prochains jours

Aujourd'hui, il fera sec avec d'abord de larges éclaircies. Mais localement des nuages bas seront possibles dans l'extrême est et dans le sud-est. Principalement en Ardenne, il y aura localement un risque de plaques de glace. En cours de journée, le ciel s'ennuagera temporairement et deviendra parfois très nuageux mais le temps restera sec. Maxima de 5 degrés en Hautes Fagnes à 10 ou 11 degrés sur l'ouest. Vent modéré et au littoral parfois assez fort de sud-ouest avec des pointes de 50 à 60 km/h.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec. Le ciel sera très nuageux surtout sur le nord du pays tandis que les éclaircies resteront plus larges dans la partie sud. Minima de 0 degré en Hautes Fagnes à 8 degrés à la côte, sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales jusque 50 à 60 km/h.

Samedi, il fera d'abord sec avec quelques éclaircies, excepté dans le nord-ouest où la nébulosité sera déjà abondante avec le risque de faibles pluies ou bruines. Dans le courant de la journée, ce risque s'étendra à toutes les régions. La nuit suivante, les pluies vont s'intensifier. Il fera très doux avec des maxima de 6 degrés en Haute Belgique à 11 ou 12 degrés en Flandre, atteints en fin d'après-midi. Le vent de sud-ouest sera assez fort dans l'intérieur avec des rafales de 50 à 70 km/h. A la mer, le vent sera fort et peut-être même très fort avec des pointes de 70 à 75 km/h.

Dimanche, un front ondulant traînera sur le pays avec d'abord un temps très nuageux et (fort) pluvieux. L'après-midi, un temps plus variable avec quelques averses locales suivra depuis le littoral. Maxima de 8 degrés en Haute Belgique jusqu'à 11 ou 12 degrés dans l'ouest. Vent assez fort à parfois fort avec des rafales de 60 à 80 km/h, d'ouest à sud-ouest tournant vers l'ouest à nord-ouest l'après-midi. Au littoral, un vent très fort est possible avec des pointes de 80 à 90 km/h.