Prévisions météo pour ce week-end et la semaine prochaine: ce sera pas encore le printemps...

A-t-on connu la dernière manifestation de l'hiver durant la semaine. On ne peut pas encore totalement répondre par l'affirmative. Les températures vont en effet rester basses ce week-end, avant une remontée en début de semaine. On aura encore quelques faibles chutes de neige sur les hauteurs ce week-end et en semaine.

Samedi, le ciel sera souvent nuageux mais le temps généralement sec. En fin d'après-midi, quelques faibles pluies pourront déjà se produire dans les régions proches de la frontière française et dans le sud-est du pays. Sur les hauteurs, il pourrait même s'agir d'un peu de neige fondante. Les maxima se situeront entre +1 et +6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et autour de +7 ou +8 degrés ailleurs. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur est à sud-est.

Durant la nuit de samedi à dimanche, la nébulosité sera abondante avec, par moments, un peu de neige fondante voire même de la neige sur les hauteurs de l'Ardenne. Les minima seront compris entre +1 et +3 degrés, mais les températures au sol diminueront vers 0 degré dans toutes les régions. Les conditions pourront donc être glissantes. Le vent modéré de sud-est virera au secteur sud.

Ce dimanche matin, nous prévoyons des nuages bas par endroits et des visibilités parfois limitées en Ardenne. Ensuite, quelques éclaircies seront possibles. L'après-midi, des averses affecteront notre pays à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre 5 et 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 8 et 11 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, d'abord de secteur sud à sud-est virant ensuite au secteur sud à sud-ouest.

Ce lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 7 et 11 degrés ailleurs. De faibles gelées au sol seront possibles durant la nuit.

De mardi à vendredi, le temps sera très variable avec parfois quelques éclaircies mais régulièrement des périodes nuageuses accompagnées de pluie ou d'averses. Sur les hauteurs ardennaises, il s'agira parfois de neige ou de neige fondante. Les maxima se situeront généralement entre 5 et 8 degrés en Ardenne, et entre 8 et 11 degrés ailleurs.