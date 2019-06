Prévisions météo: un PIC DE CHALEUR attendu la semaine prochaine

Grimpez, grimpez petits degrés.... Selon l'IRM (l'Institut Royal Météorologique), la douceur va prendre ses quartiers dans le plat pays, avec un pic de chaleur attendu pour mercredi prochain.

Ce jeudi, il fera d'abord généralement sec avec, surtout dans l'est du pays, des éclaircies. Ailleurs, le ciel sera partiellement à très nuageux avec, sur l'extrême ouest, le risque d'une averse. L'après-midi, le ciel sera variable avec le développement d'averses qui pourront tourner en orage par endroits. Sur le sud-est, le temps pourra rester sec toute la journée. Les températures seront comprises entre 17 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'à la mer et 20 degrés en Campine. Le vent sera modéré à assez fort de sud-sud-ouest avec rafales qui pourront atteindre les 50 ou 60 km/h.

Quid de la température pour les apéros de ce "jeudredi"?

Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera encore variable avec des averses par endroits. Il fera progressivement plus sec sur l'ouest. Les minima descendront entre 10 degrés sur le sud et 12 degrés sur le centre. Le vent modéré de sud deviendra généralement faible de sud-est.

Vendredi

Ce vendredi, le ciel sera d'abord très nuageux dans la plupart des régions avec encore quelques pluies ou averses sur le centre et l'est du pays. Plus tard, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, et le temps deviendra généralement sec. Les maxima se situeront entre 20 degrés à la côte et 26 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur sud, virant au secteur nord-ouest au littoral. Durant la nuit de vendredi à samedi, une onde frontale active traversera notre pays; elle donnera lieu à des pluies parfois abondantes et à un risque d'orage.

Ce week-end

Samedi matin, une zone de pluie active quittera notre territoire vers les Pays-Bas. Le ciel deviendra ensuite plus changeant avec des averses locales et un risque d'orage. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur ouest.

Dimanche, nous bénéficierons d'abord de larges éclaircies. Dans le courant de la journée, nous prévoyons toutefois des périodes nuageuses avec, surtout sur l'ouest, un risque de quelques averses. Les maxima se situeront entre 18 et 22 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.

Et une montée crescendo des températures prévue pour la semaine prochaine...

Lundi, le temps devrait rester sec avec alternance de périodes ensoleillées et d'épisodes plus nuageux. Le mercure devrait atteindre des valeurs comprises entre 20 degrés à la côte et 24 degrés en Campine.

Mardi, le temps sera sec et ensoleillé avec parfois quelques champs nuageux. Il fera plus chaud avec des maxima de 22 à 26 degrés.

Mercredi sera une journée chaude avec des maxima entre 24 ou 25 degrés en Hautes-Fagnes et 29 ou éventuellement 30 degrés en Campine. Le temps sera d'abord assez ensoleillé mais, plus tard dans la journée, le risque d'orage augmentera.