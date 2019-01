PIC de neige demain, pagaille sur les routes à redouter: à partir de quand tombera-t-elle chez vous?

Il neige encore un peu ce mardi matin dans l'est du pays. Mais cette nuit et demain matin, la neige touchera toute la Belgique.

Il neige un peu ce matin dans l'est du pays mais c'est surtout demain que la situation risque d'être compliquée sur les routes. En effet, il aura neigé pendant toute ou une bonne partie de la nuit sur la quasi totalité du pays et il continuera à neiger pendant toute la matinée. Voici les heures auxquelles la neige commencera à tomber mercredi (prévisions IRM):

Charleroi : entre 23h et minuit

Brabant wallon : entre minuit et 2h du matin

Namur : vers 1h du matin

Bruxelles : vers 2 heures du matin

Liège : vers 2 ou 3 heures

Malmedy : vers 4 heures du matin

LES PRÉVISIONS DE L'IRM (Institut Royal de Météorologie)

Mardi soir, le ciel sera très nuageux à couvert avec ici et là des chutes de neige fondante depuis le sud-ouest du pays. Plus tard en fin de soirée, une zone de précipitations neigeuses nous atteindra par la côte et la frontière française et traversera le pays d'ouest en est. A l'aube, les précipitations prendront un caractère d'averses en région côtière. Les minima oscilleront entre -4 à -6 degrés en Haute Ardenne et +1 à -2 degrés dans les autres régions. Le vent de sud à sud-est deviendra progressivement faible. A la mer, il deviendra modéré à assez fort de nord-ouest en fin de nuit.

Mercredi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des chutes de neige sur tout le pays. Cette zone de neige se déplacera l'avant-midi vers le nord-est et sera suivie par des éclaircies à partir de l'ouest. Dans la partie sud du pays, des averses de neige pourront encore se produire l'après-midi. Maxima compris entre -2 et 0 degré dans le sud-est du pays et de 2 à 4 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible de sud à sud-est et après le passage de la zone de neige il deviendra modéré à parfois assez fort d'ouest à nord-ouest, ensuite l’après-midi il redeviendra faible à modéré de sud-ouest.

Jeudi, quelques flocons pourront encore tomber en Ardenne. Dans la plupart des régions, le temps sera sec mais la nébulosité augmentera progressivement. En fin d'après-midi et en soirée, la perturbation enterra par la frontière française avec de la neige fondante ou de la neige qui se transformera en pluie durant la nuit. Maxima compris entre -2 et + 3 degrés.

Vendredi, il fera temporairement plus doux avec des maxima compris entre 2 et7 degrés. Les précipitations se feront sous forme de pluie dans la plupart des régions et en Ardenne sous forme de neige fondante.

Durant le prochain week-end, nous devrions rester sous l'influence de courants maritimes d'origine polaire parfois instables. Il faut donc s'attendre à un temps variable caractérisé par une alternance d'éclaircies et de périodes plus nuageuses avec des averses de neige sur le relief de l'Ardenne, et des averses hivernales ailleurs. Les maxima se situeront autour de 0 degré sur les hauteurs ardennaises, et autour de 4 ou 5 degrés en Flandre.

Début de semaine prochaine, une amélioration est possible, avec un temps plus calme et plus sec. Nous aurons aussi quelques éclaircies. Maxima de -2 à +4 degrés.