Prévisions météo: un risque d'orages et de pluie abondante aujourd'hui, et après?

Ce dimanche, au petit matin, il fera localement brumeux et des champs de nuages bas seront possibles surtout en Ardenne. Plus tard en matinée, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante avec rapidement un risque d'averses. Une alerte jaune aux orages a été émise par l'IRM. Elle concerne l'ensemble des provinces et s'étend de dimanche 12h à dimanche 23h.

Dans l'après-midi, ces averses seront plus intenses que la veille avec localement de forts cumuls de précipitation en peu de temps ainsi qu'un risque de grêle et d'orages. Les maxima seront sensiblement plus frais avec des valeurs comprises entre 17 degrés en Haute Ardenne et 21 ou localement 22 degrés dans le centre. Le vent deviendra faible à modéré de secteur sud-ouest.