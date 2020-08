Prévisions météo: un samedi brûlant, une partie du pays placée en alerte rouge

Le temps restera très chaud ce week-end, avec parfois des champs nuageux et la possibilité d'un orage de chaleur isolé dimanche, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront de 37°C, mais il fera moins chaud en bord de mer. La chaleur s'accentue ce samedi avec des températures qui atteindront 31°C en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 37°C en Campine, voire légèrement davantage. Le vent sera faible. Dans la région littorale, une brise de mer modérée se lèvera l'après­-midi et rafraîchira l'atmosphère. La chaleur ne déclinera que très lentement dans la nuit, avec des températures entre 14°C en Ardenne et 23°C dans d'autres régions, principalement dans les grandes villes.

Alerte rouge

Le pays est placé en alerte rouge à certains endroits. "Pour ces régions et pour une grande partie du week-end, le pays sera placé en alerte rouge. C'est tout de même le niveau le plus élevé", expliquait vendredi Vanessa Matagne.."Et avec de telles températures, la qualité de l'air est médiocre aujourd'hui(vendredi), elle le sera encore plus demain (ce samedi). Donc attention si vous y êtes sensibles. Je vous rappelle aussi qu'il faut vraiment éviter tous les efforts extérieurs."

Cette vague de chaleur va-t-elle durer au-delà du week-end? "Oui, fortement au-delà du week-end. On prévoit qu'elle pourrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine. On prévoit encore jusqu'à 30 degrés pour la journée de jeudi, même si le temps sera un peu différent avec plus d'humidité. Un temps lourd pour la semaine prochaine et le retour de quelques orages."

Conseils de l'IRM

Pour vivre au mieux ces températures importantes, l'IRM donne plusieurs conseils, les voici. "Boire beaucoup, veiller à maintenir un bon "régime salé", se reposer le plus possible, séjourner dans un local rafraîchi, en cas de déshydratation, utiliser des lingettes humides, éviter le rayonnement solaire direct. Prenez des mesures afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et, si possible, protéger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorités compétentes."

Dimanche, le temps sera assez ensoleillé avec toujours quelques bancs de nuages moyens ou élevés, surtout l'après­-midi. Un orage de chaleur isolé n'est pas exclu. Il fera toujours très chaud avec des maxima de 30 à 36°C, voire légèrement davantage. Le vent sera faible à modéré. L'après­ midi, la brise de mer se lèvera dans la région littorale.