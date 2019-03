Prévisions météo: un samedi sous la grisaille avant que cela ne se GÂTE

Samedi, la grisaille et les faibles pluies domineront en raison d'une faible perturbation venant de l'ouest du pays dans la matinée qui se déplacera vers l'est dans l'après-midi, indique l'Institut royal de météorologie. Sur l'ouest et le centre, le temps deviendra progressivement sec dans l'après-midi. Les maxima seront compris entre 7° en Hautes Fagnes et 12° ou 13° sur l'ouest tandis que le vent sera modéré s'orientant au sud-ouest.





Samedi soir, le temps sera sec avec temporairement des éclaircies. Durant la nuit, le ciel deviendra rapidement très nuageux. En deuxième partie de nuit, des périodes de faibles pluies sont prévues, principalement sur la moitié nord du pays. Les températures minimales oscilleront entre 4° et 9°. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud-ouest. A la mer, il sera assez fort à parfois fort. Des rafales de 50 voire 55 km/h sont attendues.Dimanche, il y aura d'abord de légères pluies mais le temps devrait être généralement sec et venteux en journée.Lundi, de fortes rafales de vent, des averses et probablement quelques coups des de tonnerre sont prévus.Pour le reste de la semaine prochaine, le temps sera variable avec parfois de la pluie et des maxima proches de 9°.