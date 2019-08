Prévisions météo: un samedi très estival... avant de perdre 10 degrés

Aujourd'hui, le temps sera généralement sec, ensoleillé et chaud avec des maxima autour de 26 ou 27 degrés à la côte, de 27 à 29 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et autour de 30 voire localement 31 degrés ailleurs. Des champs de nuages moyens transiteront parfois au-dessus de certaines régions et pourraient y laisser échapper une averse (orageuse) en fin de journée. Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur sud à sud-est, s'orientant ensuite au secteur sud à sud-ouest; en fin d'après-midi, il virera au secteur ouest à nord-ouest sur l'ouest du pays, et deviendra parfois assez fort à la côte.

Ce soir et cette nuit, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir de l'ouest avec risque quelques pluies ou averses par endroits. Localement, un peu de brume, voire des nuages bas en Ardenne, ne sont pas exclus. Les minima seront compris entre 11 et 17 degrés, sous un vent faible à modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest. Des rafales de vent jusque 50 km/h (60 km/h au littoral) ne sont pas exclues.

Dimanche matin, quelques faibles pluies ou une averse seront encore possibles dans le centre et l'est du pays. Ensuite, le ciel deviendra rapidement plus changeant à partir de l'ouest, avec le retour d'un temps généralement sec (une averse reste possible, surtout sur l'est). Il fera sensiblement plus frais avec des maxima autour de 20 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur ouest sur la plupart des régions, et virera ensuite au secteur nord-ouest.

L'année scolaire débutera lundi sous un temps légèrement variable avec de larges éclaircies le matin et, ensuite, davantage de nuages cumuliformes. Une ondée locale ne sera alors pas exclue, notamment près de la frontière avec les Pays-Bas. Les maxima resteront voisins de 19 ou 20 degrés sur la plupart des régions.

Mardi, le temps sera calme, sec et souvent ensoleillé, avec des maxima jusque 21 degrés dans le centre.

Mercredi, un front atteindra l'ouest du pays en matinée puis se déplacera vers le centre et l'est en cours de journée. Des pluies sont alors attendues au passage de cette perturbation sous un ciel très nuageux. Des éclaircies reviendront par le littoral en fin de journée. Maxima proches de 19 degrés sur le centre sous un vent modéré de sud-ouest, virant à l'ouest l'après-midi.

Jeudi, nous profiterons d'abord de larges éclaircies mais, dans le courant de la journée, quelques nuages cumuliformes se développeront. Le temps restera pratiquement sec partout, à une ondée isolée près. Le mercure ne dépassera pas les 19 degrés.

Vendredi, les nuages domineront mais le temps devrait rester sec sur la plupart des régions. Plus tard dans la journée, le risque de pluie augmentera toutefois et ce, surtout sur l'ouest du territoire. Les maxima resteront à nouveau généralement sous la barre des 20 degrés.