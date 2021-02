Prévisions météo: un seul conseil, profitez du soleil AUJOURD'HUI

Ce lundi, en matinée, la nébulosité sera déjà abondante sur toutes les régions avec de la pluie sur l'ouest. La zone de précipitations se déplacera ensuite vers le centre et l'est. Surtout en Ardenne et sur le nord-est du pays, ces précipitations pourront être temporairement de pluie verglaçante. Sur les sommets, de la neige (fondante) sera possible aussi transitoirement. L'après-midi, le ciel restera très nuageux mais le temps deviendra graduellement plus sec. Durant la nuit suivante, le gel nocturne disparaîtra. Les maxima oscilleront entre 2 degrés sur les sommets ardennais à 8 degrés dans l'ouest du pays. Vent de sud modéré à localement assez fort, devenant ensuite modéré de sud-ouest.

Mardi, la nébulosité restera abondante avec la possibilité de timides éclaircies. En cours de journée, le ciel se couvrira et des pluies aborderont le pays par l'ouest. Les températures seront douces, oscillant entre 5 degrés en Hautes Fagnes à 11 degrés dans le centre. Vent de sud-sud-ouest modéré.

Mercredi, les nuages resteront majoritaires mais le temps sera généralement sec à l'une ou l'autre ondée locale près. Les températures, toujours douces, pourront atteindre des valeurs comprises entre 5 et 7 degrés en Ardenne et entre 8 et 11 degrés ailleurs sous un vent généralement modéré de sud-sud-ouest.

Jeudi matin, nous aurons temporairement une alternance de passages nuageux et d’éclaircies. Ensuite, rapidement le ciel s'ennuagera par l’ouest et sera suivie de pluie. Les températures évolueront peu avec des maxima de l'ordre de 9 degrés dans le centre. Vent modéré de sud ou de sud-sud-ouest.

Vendredi, un risque de pluie subsistera avant l'arrivée d'un temps généralement sec avec quelques éclaircies depuis l'ouest. Maxima de l'ordre de 11 degrés dans le centre. Vent modéré de sud-ouest.