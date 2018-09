Prévisions météo: un temps agréable ce week-end avant le retour des températures chaudes

Ce samedi, le début de journée sera assez ensoleillé dans la plupart des régions avec quelques passages nuageux, éventuellement des nuages bas au sud du sillon de Sambre-et-Meuse.

Ensuite dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se formeront. Le temps restera généralement sec à une ondée isolée près. Les maxima varieront entre 16 ou 17 degrés en Hautes-Fagnes et 19 à 21 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest.



Ce soir et cette nuit, le temps deviendra calme et sec avec de larges éclaircies. Quelques voiles d'altitude dériveront néanmoins sur la Belgique. Localement, un peu de brume pourra se former. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés. Le vent deviendra faible, d'ouest ou de direction variable puis de secteur sud.

Dimanche, nous connaîtrons une journée sèche et assez ensoleillée avec parfois quelques voiles d'altitude. Les maxima varieront entre 19 et 23 degrés, sous un vent faible de secteur sud.

De lundi à jeudi compris, le pays conservera un agréable temps d'arrière­ saison, avec beaucoup de soleil et des températures allant jusque 27 ou 28 degrés mardi.