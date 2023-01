Prévisions météo: un temps doux mais aussi des averses pour les prochains jours

Le temps doux sera doux avec par moments de la pluie vendredi, annonce l'IRM au matin, notant cependant la possibilité de quelques éclaircies passagères sur le nord-ouest du pays l'après-midi.

Une zone de pluie s'enfoncera sur le pays par le littoral, et perdra peu à peu de son activité en se dirigeant vers l'Ardenne. Cet après-midi, quelques éclaircies passagères pourront faire leur apparition sur le nord-ouest du pays. L'atmosphère restera très douce avec des maxima de 7°C en haute Ardenne à 12°C en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, le matin temporairement assez fort le long du littoral avec des pointes de 60 km/h.

Demain samedi, la journée débutera sous un ciel changeant en Flandre tandis que les nuages bas seront prédominants dans le sud du pays. Ensuite, la nébulosité augmentera depuis l'ouest avec l'arrivée d'une zone de pluie en cours d'après-midi. Les maxima seront compris entre 6 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et se situeront aux alentours de 10 ou 11 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres, et assez fort à localement fort à la mer, de sud à sud-sud-ouest avec des rafales de 60 km/h.

Dimanche, la nébulosité sera variable à souvent abondante avec des périodes de pluie et des averses. Les températures atteindront des valeurs de 6 degrés en Hautes-Fagnes à 10 degrés en Campine, sous un vent modéré à assez fort de secteur sud-ouest. Les pointes pourront atteindre des valeurs de 60 km/h.

Lundi, il fera un peu plus frais avec des maxima de 3 degrés en haute Ardenne à 8 degrés en Flandre. Le ciel sera partagé entre éclaircies et développements nuageux, parfois porteurs d'averses. Sur les hauteurs de l'Ardenne, ces averses pourraient parfois adopter un caractère hivernal. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer parfois fort, de secteur sud-ouest.

Mardi, la journée débutera sous les éclaircies, puis une nouvelle zone de pluie envahira notre pays en cours de journée. Les températures atteindront des valeurs de 3 degrés en haute Ardenne à 8 degrés en bord de mer, puis poursuivront leur hausse la nuit suivante. Le vent sera modéré à assez fort et reviendra du sud-ouest au sud.

Mercredi et jeudi, le temps sera doux et venteux avec de nouveaux passages pluvieux. Les maxima seront proches de 10 degrés dans le centre du pays.