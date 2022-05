Prévisions météo: un temps magnifique avant le retour des averses demain soir

Ce soir, la convection diurne disparaîtra et le ciel deviendra alors pratiquement serein. Au cours de la nuit, davantage de nuages élevés et moyens dériveront à partir de l'ouest mais le temps restera généralement sec. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes Fagnes à 12 degrés en plaine avec un vent qui deviendra généralement faible de secteur est à sud-est en cours de nuit. Au littoral et sur les crêtes de L'Ardenne, il deviendra modéré.

Demain, le ciel sera partagé entre larges éclaircies et quelques champs nuageux, avec localement un faible risque d'une averse, surtout dans l'ouest. Mais temps restera sec dans la plupart des régions. La tendance aux averses, par endroits orageuses, augmentera sensiblement surtout en soirée et durant la nuit de dimanche à lundi. Il fera chaud avec des maxima de 22 à 28 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-est à est.