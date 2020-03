Prévisions météo: un début de lockdown mitigé

Aujourd'hui samedi, une zone de pluie peu active s'enfoncera sur le pays à partir de l'ouest.

Aujourd'hui samedi, il fera dans l'ensemble très nuageux avec localement de faibles averses ou faibles pluies intermittentes. Les périodes de temps sec seront tout de même majoritaires. Maxima autour de 5 degrés en Hautes Fagnes et entre 9 et 11 degrés de l'ouest au centre du pays.

Ce soir, le risque de faibles précipitations va concerner surtout l'est du pays et l'Ardenne. La nuit prochaine, le temps deviendra sec avec des éclaircies et des champs nuageux. Minima de 3 degrés en Hautes Fagnes à 6 degrés sur l'ouest. Vent modéré de sud.

Dimanche

Demain dimanche, quelques éclaircies se partageront la journée avec des périodes nuageuses mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés en Campine, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur sud à sud-ouest.

Lundi

Lundi, le ciel sera à nouveau partagé entre éclaircies et champs nuageux, pouvant localement laisser s'échapper quelques gouttes sur la moitié sud du pays. Les maxima oscilleront entre 9 degrés à la mer et 12 ou 13 degrés dans le centre du pays, sous un vent souvent faible de direction variable, au littoral modéré de nord.

Mardi

Mardi, risque de légères gelées matinales. Ensuite, le temps sera sec dans la plupart des régions avec une nébulosité variable. Les champs nuageux seront un peu plus nombreux en Haute Belgique, éventuellement accompagnés d'une faible averse. Les maxima seront compris entre 12 et 15 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest.

Mercredi

Mercredi, ciel partiellement nuageux avec des éclaircies qui s'élargiront en Flandre en fin d'après-midi. Il fera doux avec des maxima de 11 à 16 degrés. Le vent sera d'abord modéré de sud-ouest, devenant ensuite faible d'ouest.

Jeudi

Jeudi, une zone de pluie s'enfoncera sur le pays à partir du nord, suivie d'un temps plus frais et d'un ciel changeant Maxima proches de 8 degrés. Le vent sera modéré de nord, en bord de mer parfois assez fort.

Vendredi

Vendredi, gelées matinales probables. Des averses en provenance de ma Mer du Nord descendront ensuite sur la Belgique. Les températures ne dépasseront pas 6 ou 7 degrés.