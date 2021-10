Prévisions météo: un temps sec avant le retour de la pluie

Durant la nuit de dimanche à lundi, les nuages d'altitude quitteront progressivement notre pays par le sud-est. Le ciel deviendra alors peu nuageux à serein avec, par endroits, possibilité d'un peu de brume ou de quelques bancs de brouillard. Les minima se situeront entre -2 et +2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre +2 et +6 degrés ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré de secteur sud à sud-est.