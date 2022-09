Prévisions météo: un temps sec mais jusqu'à - 3° la nuit

Il fera sec, mercredi, mais la journée débutera avec de la brume, du brouillard ou des nuages bas en de nombreux endroits dans le centre, l'est et le sud-est du pays. En cours de journée, le ciel sera plutôt partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans l'ouest et l'extrême sud du pays, le soleil sera plus présent. Les maxima oscilleront entre 13°C en haute Ardenne et 18°C dans l'ouest. Le vent sera faible, d'abord de direction variable puis de secteur est.



Ce soir et cette nuit, le temps restera sec et calme avec de larges éclaircies. Il fera bien frais avec des minima de 2 à 8°C en plaine et de -3 à +6°C en Ardenne. Du brouillard pourra se former, principalement dans les vallées ardennaises. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur sud-est.



Jeudi, après une matinée plutôt fraîche avec un peu de brume ou l'un ou l'autre banc de brouillard, la journée sera ensoleillée avec tout au plus quelques voiles d'altitude vers l'ouest. Les maxima se situeront entre 14°C en Hautes Fagnes et 20°C dans le centre du pays, sous un vent faible de secteur sud-est ou de directions variées.



Vendredi, le temps devrait rester sec en journée mais les nuages élevés, puis moyens, deviendront plus denses depuis l'ouest avec l'approche d'une perturbation atlantique. Les maxima se situeront entre 15°C en haute Ardenne et 19 voire 20°C localement dans l'ouest, sous un vent faible de secteur sud à sud-ouest.



Samedi, la nébulosité sera variable à abondante avec des précipitations concernant principalement le nord du sillon Sambre-et-Meuse. Les maxima varieront de 15 à 19°C. Le vent faible et variable deviendra modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur nord.

Dimanche, l'éventuelle grisaille matinale dissipée, éclaircies et champs nuageux alterneront. Le risque d'une averse sera présent mais en beaucoup d'endroits, le temps restera sec. Les maxima oscilleront autour de 17 ou 18 degrés dans le centre, sous un vent faible et à la mer modéré de secteur nord-est.