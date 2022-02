Prévisions météo: un temps toujours aussi maussade

Ce soir et cette nuit, la nébulosité restera abondante malgré quelques éventuelles éclaircies sur le nord-ouest du pays. De faibles pluies ou bruines seront toutefois encore prévues, surtout en haute Belgique. En Ardenne, la visibilité pourra parfois être réduite. Les minima varieront de 3 degrés en Ardenne à 7 degrés en plaine, sous un vent modéré de sud-ouest.

Demain vendredi, le ciel sera très nuageux et une zone de pluie abordera le pays à la mi-journée depuis le littoral. Elle sera accompagnée d'un net renforcement du vent. L'après-midi, le temps deviendra sec avec des éclaircies mais nettement plus frais sur l'ouest puis le centre du pays. En fin de journée, les précipitations adopteront un caractère hivernal en Hautes-Fagnes. Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés en haute Belgique et proches de 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent de sud-ouest sera assez fort à parfois fort et virera au secteur ouest à nord-ouest à l'arrière de la perturbation.