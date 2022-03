Prévisions météo: peut-on encore espérer un beau soleil pour ce week-end ?

Nous profiterons d'un soleil franc et généreux pendant plusieurs jours. Il faudra juste ajouter une écharpe aux lunettes de soleil car le froid sera plus marqué.

La journée de vendredi sera marquée par un temps ensoleillé avec d'abord encore la possibilité de quelques champs nuageux sur l'ouest et le sud-ouest du territoire, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés dans l'ouest.



Ce soir et cette nuit, le ciel sera à nouveau dégagé. Sur l'extrême ouest du pays, des nuages bas ou quelques bancs de brouillard seront localement possibles. Les minima se situeront entre -3 et -8 degrés en Ardenne, autour de -2 degrés dans le centre et autour de 0 degré sur l'extrême ouest.

Samedi, le temps sera toujours ensoleillé. Toutefois, des champs nuageux cumuliformes seront parfois possibles. Les maxima se situeront entre 4 et 8 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et autour de 9 ou 10 degrés ailleurs.

Dimanche matin, le temps sera ensoleillé mais, ensuite, des champs nuageux en provenance des Pays-Bas atteindront nos régions. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 6 ou localement 7 degrés en basse Belgique.

Lundi, la journée débutera avec des nuages bas parfois assez abondants. Ensuite, les éclaircies devraient toutefois s'élargir depuis le sud-est du pays, mais les nuages resteront plus nombreux jusqu'en fin de journée sur le nord-ouest. Le temps sera sec. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 6 ou localement 7 degrés en basse Belgique.

Mardi, le temps sera ensoleillé malgré la possibilité d'un peu plus de nuages sur le nord du pays. Maxima jusqu'à 7 ou 8 degrés dans le centre.