Prévisions météo: des températures très douces pour bien débuter la semaine

Le temps restera toutefois généralement sec avec des températures très douces pour la saison en ce début de semaine.

Ce lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs de nuages d'altitude moyenne et élevée; ceux-ci seront parfois plus épais et pourraient très localement laisser échapper quelques gouttes. Le temps restera toutefois généralement sec avec des températures très douces pour la saison; les maxima se situeront en effet entre 11 ou 12 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 15 ou 16 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est à est-sud-est.



Ce soir et cette nuit, le ciel restera partiellement nuageux avec toujours des nuages de haute et moyenne altitude. Les minima resteront bien au dessus du 0 degré partout avec des valeurs comprises entre 6 et 10 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est.

Ce mardi, le temps sera ensoleillé avec toutefois la présence de nuages d'altitude. Il fera particulièrement doux avec des maxima oscillant entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 18 ou 19 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est.

Mercredi, la journée débutera avec encore quelques éclaircies. La nébulosité augmentera ensuite progressivement et une faible zone de pluie traversera le pays du sud-ouest vers le nord-est l'après-midi. Il fera moins doux avec des maxima de 13 ou 14 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré à temporairement assez fort de sud.



Jeudi, la zone de pluie s'éloignera vers l'Allemagne en début de journée. En matinée, un ciel nuageux avec de faibles pluies sera toujours de rigueur en Ardennes alors que de belles éclaircies sous un temps plus sec seront présentes ailleurs. En cours de journée, le temps deviendra généralement sec sur l'ensemble des régions. Les maxima seront de l'ordre de 12 degrés dans le centre du pays sous un vent souvent modéré de sud-ouest s'orientant progressivement au sud-est en cours de journée.



Vendredi, la nébulosité sera variable et une ondée sera possible par endroits. Les maxima seront de l'ordre de 14 degrés dans le centre du pays. Quant au vent, il sera modéré de secteur sud.



Durant le week-end, le flux s'orientera au sud-ouest et le risque de précipitations augmentera. Des maxima de l'ordre de 13 ou 14 degrés dans le centre du pays samedi sous un vent soutenu. Dimanche, un peu plus doux et le vent diminuera en force.