Prévisions météo: un temps variable et parsemé d'averses

Le temps sera sec dans la plupart des régions jeudi matin avec par endroits des bancs de nuageux bas et de brouillard qui se lèveront lentement au profit de quelques éclaircies. Des averses se produiront déjà dès l'aube dans la région littorale. Dans l'après- midi, la nébulosité sera variable avec des averses dans de nombreuses régions et un risque d'orage dans la région côtière. Les maxima varieront entre 5 et 11 degrés avec un vent modéré d'ouest à sud- ouest qui virera à l'ouest à nord-ouest en cours de journée. Le long du littoral, le vent basculera au nord en devenant assez fort, annonce jeudi l'IRM.

Quelques averses en soirée



Quelques averses résiduelles se produiront encore en soirée et en première partie de nuit, puis le temps redeviendra généralement sec. Le risque d'averses persistera dans la région côtière. Brumes, brouillards et nuages bas se reformeront à nouveau par endroits en région de plaine et seront probablement davantage présents en Ardenne. Les températures redescendront entre 2 et 8 degrés avec un vent généralement faible à parfois modéré d'ouest à nord-ouest.