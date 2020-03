Prévisions météo: un vaste anticyclone va nous amener un temps dont vous ne vous souveniez peut-être plus...

Ce jeudi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec par moments de la pluie. Les premières éclaircies devraient déjà concerner l'ouest du pays ce matin. Les pluies s'évacueront vers l'est en cours d'avant-midi, et la nébulosité deviendra plus variable durant le restant de la journée avec quelques averses, surtout ce soir. Les nuages et les averses devraient se montrer un peu plus insistants en Ardenne. Maxima de 6 ou 7 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 10 degrés en Flandre. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 70 à 75 km/h, le long du littoral parfois fort avec des rafales de 85 km/h.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera partiellement nuageux avec de larges éclaircies. Quelques averses pourront encore se produire de manière isolée. Quelques flocons pourront également faire leur apparition sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les températures redescendront entre 1 degré sur les hauts plateaux de l'est et 7 degrés en bord de mer. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 55 à 60 km/h, le long du littoral parfois fort avec des rafales de 75 km/h.

Les prévisions jusqu'à la semaine prochaine

Demain vendredi, le ciel sera partiellement à très nuageux; le temps sera variable avec des averses, pouvant localement être sous forme de grésil et ponctuées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, d'abord de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest. Durant les averses, des rafales jusque 75 km/h seront possibles.

Samedi, le ciel restera très nuageux avec parfois quelques faibles pluies. Le temps restera toutefois sec en de nombreux endroits. Les maxima se situeront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud-ouest.

Dimanche, nous prévoyons d'abord des éclaircies, notamment sur l'est du pays. Ensuite, les champs nuageux deviendront plus nombreux sur l'ouest et le centre. En fin de journée, quelques faibles pluies seront possibles à la côte. Les maxima seront compris entre 10 et 13 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur sud à sud-ouest.

Lundi, le ciel sera partiellement nuageux avec risque de quelques averses locales. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies pourraient devenir plus larges. Les maxima seront compris entre 9 et 12 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur nord-ouest.

Mardi, nous serons sous l'influence croissante d'un vaste anticyclone s'étendant de l'océan Atlantique au continent européen. Le temps devrait alors devenir assez ensoleillé avec des maxima de 9 à 12 degrés.

Mercredi, le temps restera sec et assez beau avec des maxima de 13 à 16 degrés.