Prévisions météo: un week-end avec de la pluie et du vent... BEAUCOUP DE VENT

Le ciel sera très nuageux ce vendredi matin avec de légères pluies. Vers midi, une nouvelle zone d'averses traversera le pays depuis la Côte vers l'est. Dans l'ouest du pays, des éclaircies se dessineront dans le courant de l'après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 8 et 12 degrés, sous un vent de sud-ouest assez fort dans l'intérieur des terres et fort à la Côte, avec des rafales allant jusqu'à 80 km/h.

Pendant la nuit, la nébulosité sera variable à parfois abondante et des averses pourront encore se produire, notamment à la Côte et en Ardenne. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les minima varieront de 2 degrés en Hautes-Fagnes à 8 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer assez fort à fort, de secteur sud-ouest à ouest. Les rafales pourront encore atteindre 60 voire localement 70 km/h.

Ce week-end, le temps sera toujours venteux et perturbé avec des périodes de précipitations. Il fera également progressivement plus frais.