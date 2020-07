Prévisions météo: un week-end estival

Samedi, la brume et les bancs de brouillard éventuels se dissiperont assez rapidement en début de journée, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Par après, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux. Le temps sera généralement sec mais une petite averse isolée n'est pas exclue sur l'est du pays. Les températures atteindront 21° sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 22° ou 23° le long du littoral et 26° en Campine. Le vent faible de direction variable deviendra faible à modéré de sud­ ouest.



La nuit sera calme avec un ciel partiellement à peu nuageux. Un peu de brume ou l'un ou l'autre banc de brouillard pourra à nouveau se former de manière isolée. Les minima seront compris entre 10° et 14°. Dimanche, le temps sera assez chaud avec un soleil parfois voilé par des bancs de nuages élevés. Les maxima iront de 21° à 26° et de faibles pluies s'enfonceront sur le pays à partir du littoral la nuit suivante. Lundi, la pluie s'évacuera par l'Ardenne et un temps plus sec mais plus frais reviendra à partir de l'ouest avec des éclaircies. Les jours suivants s'annoncent calmes, doux et assez beaux.