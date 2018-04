Prévisions météo: une importante zone de PLUIE traversera notre pays ce week-end

Selon l'IRM, la fraîcheur et la pluie s'installent pour quelques jours...

Ce matin, ciel peu à partiellement nuageux avec un temps sec dans la plupart des régions. Quelques averses résiduelles peuvent encore traîner sur le nord-est du pays. Les nuages se développeront en cours de journée et de nouvelles averses pourront éclater par endroits, généralement peu actives. Maxima de 9 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 12 degrés le long du littoral et 13 à 15 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent d'ouest sera modéré à parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h, le long du littoral assez fort avec des rafales de 60 km/h.



Ce soir, le temps redevient sec et le ciel se dégage. Des bancs de nuages élevés puis moyens envahiront ensuite le ciel à partir de la frontière française au cours de la nuit. Minima de 3 à 7 degrés. Le vent modéré d'ouest faiblit puis s'oriente entre le sud et le sud-est.

Prévisions pour vendredi

Vendredi, la journée débute avec un ciel voilé par de nombreux bancs de nuages élevés. Les nuages s'épaississent en cours de journée avec puis quelques petites pluies ou l'une ou l'autre averse pourront se produire sur l'ouest et le nord du pays. Le sud-est devrait conserver un temps sec. Maxima proches de 13 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et de 15 à 18 degrés dans la plupart des autres régions. Vent faible à modéré de sud.

Un week-end pluvieux

Samedi, ciel très nuageux avec assez régulièrement des averses. Maxima de 10 à 16 degrés.

Dimanche, nébulosité abondantes avec possibilité de fortes pluies. Risque d'orage et de coups de vent. Assez chaud sur l'est avec des maxima de 20 degrés. Nettement plus frais sur l'ouest.

Les nuages parfois accompagnés de pluie ou d'averses seront encore au rendez-vous durant la première partie de la semaine prochaine. Le début de la semaine sera bien frais avec des températures ne dépassant pas 12 ou 13 degrés. Une hausse de quelques degrés pourrait intervenir mercredi.