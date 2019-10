Prévisions météo: un week-end plutôt bien arrosé

Dimanche, la zone de pluie s'attardera sur le pays durant une grande partie de la journée. En fin d'après-midi, le temps deviendra plus sec sur l'ouest puis sur le centre du pays avec possibilité de quelques éclaircies. A l'arrière du front pluvieux, Il fera sensiblement plus frais avec des températures qui ne dépasseront plus 12 degrés. Le vent sera faible à modéré et s'orientera entre le nord et le nord-ouest.