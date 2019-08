Prévisions météo: un week-end sec avant le retour de la pluie et des orages

Aujourd'hui, notre pays sera sous l'influence d'une faible crête anticyclonique sur la Mer du Nord. Le matin, nous prévoyons des nuages bas dans l'intérieur avec par endroits de la brume et quelques bruines. Durant la journée, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Il fera généralement sec. Les maxima seront compris entre 19 et 22 degrés en Ardenne ainsi que dans la région côtière, et entre 22 et 24 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.