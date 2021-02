Prévisions météo: une belle journée avant une chute BRUTALE des températures

Ce soir et la nuit prochaine, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux parfois fort nombreux. Ceux-ci pourront donner quelques faibles pluies par endroits. Plus tard dans la nuit, il fera sec avec davantage d'éclaircies. Les minima seront compris entre 1 et 4 degrés; dans certaines vallées ardennaises, entre 0 et -2 degrés. Le vent sera faible à modéré et s’orientera au sud-est.