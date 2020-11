Prévisions météo: une belle journée nous attend cette semaine

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera sec et les éclaircies pourront reprendre le dessus. En Ardenne, on notera un risque de formation de brume, de bancs de brouillard ou de nuages bas. Les minima seront compris entre 2 ou 3 degrés dans certaines vallées ardennaises et 8 degrés en plaine. Le vent modéré de sud-ouest reviendra au secteur sud et deviendra faible en Ardenne.