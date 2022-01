Prévisions météo: une belle journée nous attend demain

Aujourd'hui, le temps restera généralement gris avec parfois quelques bruines. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les précipitations seront plus fréquentes. La visibilité restera limitée en Ardenne ainsi qu'en Lorraine belge. L'après-midi, quelques timides éclaircies seront possibles à la côte et sur l'extrême nord-ouest du pays. Il fera très doux pour la saison avec des maxima de 6 à 9 degrés sur les reliefs de l'Ardenne, autour de 10 ou 11 degrés dans le centre, et autour de 11 ou 12 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort, et assez fort à fort à la côte, de secteur ouest à sud-ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Ce soir, des pluies ou des averses temporairement plus marquées traverseront rapidement le pays à partir du nord. Ensuite, le temps deviendra sec et le ciel se dégagera sur la plupart des régions avec localement formation de brume et éventuellement de bancs de brouillard. Des nuages bas se formeront toutefois rapidement sur le relief de l'Ardenne. Les minima seront compris entre -1 et +2 degrés dans l'intérieur des terres, et entre 4 et 6 degrés dans la région côtière. Le risque de formation de plaques de givre ou de glace sera présent principalement en Haute Ardenne. Le vent, d'abord modéré à assez fort de secteur ouest, virera rapidement au secteur ouest à nord-ouest et diminuera en intensité durant la nuit.+