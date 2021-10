Prévisions météo: une belle semaine avant un week-end pourri

Voici les prévisions météo pour cette semaine selon l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce lundi, l'extrême sud-est du pays bénéficiera encore d'éclaircies le matin, tandis que la nébulosité sera abondante ailleurs. Il y aura quelques averses locales mais le temps restera généralement sec dans l'après-midi avec quelques éclaircies, sauf du côté de la côte où des averses parfois intenses sont attendues. Les maximas oscilleront entre 10°C sur les hauteurs, 13°C sur le centre et 15°C à l'ouest, sous un vent modéré de sud à sud-ouest. En soirée, des averses qui pourront être assez intenses toucheront toujours les Flandres. Durant la nuit, des averses seront encore possibles mais le temps deviendra progressivement plus sec. Les minima seront compris entre 6 et 11°C.

Mardi débutera sous de larges éclaircies, sauf au sud du sillon Sambre et Meuse où elle commencera sous un temps gris, de la brume et du brouillard. Le ciel sera souvent très nuageux dans l'après-midi, avec des maximas entre 9 et 15°C et un vent généralement modéré.

Mercredi, une alternance d’éclaircies et de champs nuageux nous attend avec un temps généralement sec. Il y aura cependant un risque de brouillard dans les Ardennes. Les maximas iront de 9 à 16°C avec un vent modéré.

Jeudi, un temps de nouveau sec est au programme avec plus de soleil qu’en début de semaine, même si du brouillard sera toujours là le matin dans les Ardennes. Les maximas oscilleront entre 10 et 16°C avec toujours un vent modéré.

Vendredi, le temps sera souvent ensoleillé avec des nuages élevés. En fin de journée, la nébulosité pourrait toutefois augmenter à la côte. Les maximas seront proches de 16°C dans le centre avec toujours un vent modéré.

Samedi, c’est là que ça se gâte. Une perturbation traversera le pays avec un ciel très nuageux et des périodes de pluie qui arriveront par l'ouest. Les maximas seront toujours de l'ordre de 16°C degrés dans le centre avec toujours un vent modéré.

Dimanche, le temps restera perturbé ou instable avec encore des périodes de pluies ou des averses. Les maximas seront proches de 14°C dans le centre avec toujours un vent modéré.