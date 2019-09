Prévisions météo: une chute BRUTALE du thermomètre à partir d'aujourd'hui

Aujourd'hui, le ciel deviendra rapidement plus changeant à partir de l'ouest, avec un temps généralement sec et parfois de larges éclaircies. Sur l'est, un risque de quelques averses se maintiendra l'après-midi. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima de 16 degrés en Hautes-Fagnes, autour de 17 à 18 degrés au littoral et proches de 20 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur ouest virant au nord-ouest.